"لو بتنسى تاخد الدواء".. مضاعفات صحية تواجه مريض القلب أبرزها الجلطات

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور يحيى عادل، استشارى أمراض القلب بمستشفى الزقازيق العام، أن أمراض القلب من أخطر الأمراض المزمنة التي يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، وأشهرها أمراض الشريان التاجى، وعدم انتظام ضربات القلب، وتلك الأمراض تتطلب الحصول على الأدوية بشكل يومى ومنتظم.

وأكد استشاري القلب فى تصريح لـ" اليوم السابع "، أن بعض المرضى يواجهوا مشكلة نسيان تناول الدواء وهى مشكلة تؤدى إلى مضاعفات صحية بالغة الخطورة على الأفراد سواء على المدى القريب أو البعيد، فعلي سبيل المثال مريض اضطرابات القلب أوعدم انتظام ضربات القلب يحتاج الى تناول أدوية معينة لعلاج السيولة بانتظام، وفي حالة عدم تناولها يتعرض المريض الى حدوث جلطة بالدماغ أو القلب.

وأستكمل استشاري القلب حديثه بأن مرضي قصور الشريان التاجى من أكثر أمراض القلب شيوعا على مستوى العالم، ويتطلب أدوية خافضة للدهون وسيولة مثل الاسبرين، وعدم أخذه لتلك الأدوية لمدة طويلة تزيد لديه فرص الإصابة بالجلطات وخاصة جلطة القلب أو الأوردة .

وأضاف عادل، أنه بالنسبة لارتفاع ضغط الدم الذين يهملون علاجاتهم يتعرضون إلى مضاعفات كثيرة بالجسم من بينها حدوث نزيف بالمخ، أو نزيف بشرايين العين، أو تضخم عضلة القلب، وضيق التنفس، وفى تلك الحالة يصبح المريض عرضة أكثر للجلطات بالمخ، وأيضا عدم التحكم في ضغط الدم يعرضك للقصور في الكلى، ومن المحتمل حدوث تلك المضاعفات على المدى القريب أو البعيد، ولذا يجب عليهم المتابعة مع الطبيب وأخذ العلاجات باستمرار.