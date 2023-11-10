تعيين طبيب مصرى رئيسًا للكلية الملكية للجراحين فى إنجلترا لأول مرة

كتبت فاطمة ياسر

قررت الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا تعيين العالم المصري الدكتور هاني عتيبة في منصب رئيس الكلية الملكية البريطانية، وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ الجامعة أن يتم تعيين طبيب مصرى رئيسا للجامعة، وذلك يعد المرة الأولى التي يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي الجنسية.

من هو الطبيب المصرى رئيس الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا؟

-الدكتور هاني عتيبة أحد أبرز استشاريّ أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي المصنف كأحد أكبر كليات الطب على الصعيد العالمي.

-الدكتور هاني عتيبة كان يشغل منصب نائب رئيس الكلية.

-حصل الدكتور هاني عتيبة على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية.

-يقدم الدكتور هاني بحضور المؤتمرات العلمية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.



