10 نصائح لحمايتك من النوبة القلبية خلال الطقس البارد

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لمرضى القلب، لا يعد الطقس البارد موسماً يمكن الاستمتاع به، حيث يجلب تحديات صحية وخاصة لقلبك، مع انقباض الأوعية الدموية خلاله، وقد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات لحماية صحة القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تحدث النوبة القلبية، عندما لا تتلقى عضلة القلب إمدادات كافية من الدم، وهناك تغيرات في نمط الحياة قد تساعد في منع أمراض القلب وفقا لموقع " onlymyhealth" تشمل التالى:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



غالباً ما يجعلنا الطقس البارد أقل ميلاً إلى ممارسة الرياضة، لكن النشاط البدني أمر حيوي لصحة القلب، جرب التمارين الداخلية، مثل اليوجا أو التمارين المنزلية، لتظل نشيطًا حتى عندما يكون الجو باردًا بالخارج.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب

اختر الأطعمة الدافئة والمغذية مثل الحساء والخضراوات المحمصة، قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة القلب.

ابق دافئا



قد تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى إجهاد قلبك، لذا تأكد من ارتداء ملابس مناسبة وحافظ على تغطية الأطراف للحفاظ على حرارة الجسم.

مراقبة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية. افحص ضغط دمك بانتظام، وإذا كان مرتفعًا، فتعاون مع طبيبك للتحكم فيه بفعالية.

السيطرة على التوتر

مارس تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو قضاء الوقت في ممارسة الأنشطة التي تستمتع بها للتخلص من التوتر.

حافظ على رطوبتك

من السهل أن ننسى شرب كمية كافية من الماء خلال موسم البرد، ولكن يعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لصحة القلب، لذا تأكد من شرب كمية كافية من السوائل يوميًا.

الحد من الكافيين

الإفراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يؤثر سلبا على قلبك، استمتع بهذه المشروبات باعتدال وكن على دراية بتأثيراتها على صحتك.

تجنب الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن يؤدي تناول الطعام أثناء العطلة إلى الإفراط، مما قد يجهد قلبك، انتبه إلى أحجام الوجبات وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

توقف عن التدخين



إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية قلبك، اطلب الدعم من متخصصي الرعاية الصحية أو برامج الإقلاع عن التدخين.

احصل على لقاح الأنفلونزا



خلال الطقس البارد، تكون التهابات الجهاز التنفسي أكثر شيوعًا، أحصل على لقاح الأنفلونزا وأي لقاحات أخرى موصى بها لتقليل خطر العدوى التي يمكن أن تؤثر على قلبك.