وقفة للأطباء فى بريطانيا تضامنا مع شهداء الرعاية الصحية فى غزة

كتب محمد جمال

تظاهر عاملون بريطانيون فى مجال الرعاية الصحية يرتدون الزى الرسمى خارج داونينج ستريت، اليوم الجمعة، تكريما لذكرى ما يقرب من 200 طبيب قتلوا فى غزة منذ بدء القصف الإسرائيلى.

تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية لدعوة ريشى سوناك للضغط من أجل وقف عاجل لإطلاق النار، وفقا لما نشرته الجارديان.

حمل العديد من العاملين فى المستشفى المشاركين واحدة من 189 لافتة مختلفة تحمل اسم أحد العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذى قُتل فى غزة فى الشهر الماضى.



الجارديان

قال المنظمون إنه فى الوقت الذى استغرقته طباعة الأسماء، كان من الممكن أن يموت عدد أكبر.

ويستمر استهداف المستشفيات فى غزة، حيث تعرض أكبر مستشفياتها، مستشفى الشفاء، للنيران الإسرائيلية فى وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

يزعم الجيش الإسرائيلى أن حماس تختبئ داخل المستشفيات وتحتها، وقد أنشأ مركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، وهو ما ينفيه العاملون فى المستشفى.