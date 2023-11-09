نصائح للحفاظ على صحتك خلال انخفاض درجات الحرارة

كتبت فاطمة ياسر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انخفاض فى درجات حرارة الطقس، لذا يقدم الدكتور إبراهيم ناجى استشارى الباطنة فى كلية طب أسيوط بعض النصائح الطبية التى تساعد فى تقوية المناعة، والحد من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ومنها..

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى

يقوى الجهاز المناعى ويحميه من الإصابة بنزلات البرد، كما أنه فى حالة الإصابة بنزلات البرد يساهم بشكل كبير فى سرعة الشفاء، لذا عليك دمج فيتامين سى إلى نظامك الغذائى عن طريق تناول المصادر الطبيعية الغنية به، كالفلفل الأخضر، والألوان، والبرتقال، والجوافة، والكيوي، والفراولة.

- تناول مشروبات دافئة

يمكنك تناول بعض المشروبات الصحية التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالدفء مع انخفاض درجات الحرارة، كما أنها تساعدك في الحماية من نزلات البرد والأنفلونزا، لذا عند جلوسك أثناء مشاهدة فيلمك المفضل يمكنك تناول كوبا من الشاي الأخضر، أو الشوكولاتة الساخنة، أو الينسون أو النعناع، لحصولك علي فوائده.

- تناول الشوربة

يمكنك تناول طبق من الشوربة الدافئة للشعور بالدفء، وحماية الجسم من التعرض لأى مضاعفات الناتجة عند انخفاض درجات الحرارة، فطبق الشوربة يساهم بشكل كبير في حمايتة من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

- أكثر من تناول السوائل

الماء والعصائر الطازجة تعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقوية جهازك المناعى، وأيضا تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة، كما أنها تعمل على ترطيب الجيم، والتخلص من السموم المتراكمة داخله.

- تجنب الأطعمة السريعة

عليك طهى وإعداد الطعام فى المنزل، وتجنب الأطعمة السريعة لأنها تساهم فى ضعف الجهاز المناعى، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، لذا عليك تناول الأطعمة المعدة فى المنزل والغنية بجميع العناصر الغذائية.

- الحفاظ على النظافة الشخصية

تعد من أهم النصائح التى تحميك من الإصابة بنزلات البرد، فعليك الاهتمام بغسل اليدين بانتظام، والجلوس فى منزل نظيف خالٍ من الأتربة.