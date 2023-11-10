الأوراق المطلوبة لطلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية هاتف محمول

تتيح المراكز والأحياء ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول، وذلك بتقديم صاحب الشأن طلب إلى الحي أو المركز، مرفق به الأوراق والمستندات التالية:
-إيصال رسم فحص.
-نموذج التصنيف البيئي معتمد من الشركة الراغبة في إنشاء وإقامة المحطة (فارغ).
-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية الموقع من الناحية الهندسية وتحمل العقار إنشائيًا لأحمال المحطة وأجزائها.
-خطاب تفويض من الشركة الراغبة في إنشاء وإقامة المحطة لأحد مندوبيها للتعامل مع الوحدة المحلية.
-شهادة من مهندس استشاري نقابي يتعهد فيها بالإشراف على عملية إقامة المحطة وتركيبها.
-شهادة مطابقة من وزارة الطيران المدني (في حالة إقامة محطات التليفون المحمول بالقرب من المطارات).
-موافقة الجهات المعنية على إقامة محطة.
-صورة الرقم القومي للمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص.
-صورة من عقد إيجار مكان إقامة المحطة بين الشركة ومالك العقار أو سند لملكية الأرض المزمع إقامة المحطة عليها وفي حالة الورثة يطلب إعلام الوراثة أو ترخيص المباني.
-رسم كروكي معتمد من مكتب هندسي للموقع المراد إقامة المحطة عليه بالأبعاد المطلوبة.
-مستند يدل على وجود مرافق (كهرباء – مياه – صرف صحي – تليفونات) بالمناطق العشوائية التي خططت مؤخرًا.
-تفويض من الشركة للمفوض.
-خطاب من الجهاز القومي للتنظيم والاتصالات.
-خريطة مساحية مبينًا عليها موقع العقار على وجه التحديد.
الإجراءات
-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
-استلام الخدمة.
جديرٌ بالذكر أن المراكز والأحياء تتيح للمواطنين العديد من الخدمات، منها: (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).
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