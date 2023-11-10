أسعار الذهب اليوم الجمعة يسجل 2600 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في مصر ، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، مستويات 2600 جنيها للجرام ل عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين يشهد السعر العالمي تسجيل مستويات دون ألفين دولار للأونصة وسط صعود لعائدات السندات الأمريكية، لتصل اونصة الذهب إلى 1944 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2971 جنيها.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.



سعر الذهب عالميًا تتجه أسعار الذهب إلى ختام تداولات الأسبوع على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أظهرت تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي واستعداده لرفع جديد في الفائدة ليعيد التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

انخفضت أسعار الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الجمعة بنسبة 0.1% ليتداول- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند 1953 دولار للأونصة، وذلك بعد أن استطاع الذهب أن يغلق جلسة الأمس على ارتفاع بنسبة 0.4% لينهي سلسلة هبوط استمرت 3 أيام متتالية على الرغم من ارتفاع سعر الذهب يوم أمس إلا أنه قد سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1944 دولار للأونصة.

ارتفاع أسعار الذهب أمس كان بسبب استغلال الأسبوع للهبوط الحالي في سعر الذهب وتتداول أسفل مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، مما حفز بعض عمليات الشراء لتدفع سعر الذهب إلى الارتفاع ويغلق الجلسة على مكاسب.