سعر جرام الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية يسجل 2600 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 مستويات 2600 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، في حين يشهد السعر العالمي تسجيل مستويات دون الفين دولار للأونصة وسط صعود لعائدات السندات الأمريكية حيث سجلت اونصة الذهب 1952 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2971 جنيها.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.



مجلس الذهب العالمي مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

منذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب.

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفض بمقدار 225 طن من الذهب.