وصول أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين لمستشفيات شمال سيناء

العريش - محمد حسين

استقبلت مستشفيات شمال سيناء الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى مصر، ونقلت سيارات الإسعاف المصرية المصابين، بعد وصولهم بسيارات إسعاف فلسطينية لمعبر رفح.

وقام فريق طبى متخصص متواجد بالمعبر من الجانب المصرى، بإجراء الكشف الطبى على الجرحى القادمين، وتوجيه سيارات إسعاف تنقلهم تباعا لمستشفيات العريش والشيخ زويد، وتم استقبال الجرحى ونقلهم تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة.

وأعلنت مستشفى العريش العام توفير أسرة جاهزة للجرحى، وإخلاء دور كامل لاستقبال الجرحى، ومتابعة كل ما يلزمهم من الرعاية الصحية.

وسبق وصول الجرحى استعدادات مبكرة بمستشفيات شمال سيناء لاستقبالهم، ورفعت حالة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات العريش والشيخ زويد.

وأعلنت صحة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية، بجانب مرفق إسعاف شمال سيناء وتواجد الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصى بأطباء الجامعات المصرية، وتوافر أرصدة الأكسجين وأكياس الدم، بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأعلن مرفق إسعاف شمال سيناء عن جاهزيته لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتم دفع المرفق بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى معبر رفح البرى، لنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، بخلاف جاهزية عدد آخر من سيارات الإسعاف فى مدينة العريش.

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أنه تم وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين فى القطاع الطبى والصحى والإسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد فى قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب والطب البيطرى وغيرها من القطاعات الحيوية، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

أشار المحافظ إلى أن مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير بالاضافة إلى اسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة وتخصيص 3 أماكن لإقامة المرافقين للجرحى فى الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال أنه يجرى إنشاء مستشفى ميدانى فى مدينة الشيخ زويد، وآخر فى مدينة بئر العبد بهدف زيادة عدد الأسرة فى المحافظة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ورفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير لافتا أن المستشفى الميدانى بالشيخ زويد ستكون جاهزة حيث ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة فى تطبيب جراح الفلسطينيين.

وقال صالح ابو هولى رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد أن المستشفى الميدانى يقع خلف مستشفى الشيخ زويد يحتوى على 12 كرفان واربع خيم واسعة بطول 15 متر سعة الواحدة منها 20 سرير، ويضم منطقة خدمات وعشر حمامات للرجال والسيدات، ومحطة تحلية مياه وخزان مياه بجانب تغذيته بثلاث محولات كهرباء.

وأشارت أمانى رسلان، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إلى توفير احتياجات المرافقين للجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج فى المستشفى الميدانى بالشيخ زويد من الخبز والمواد الغذائية والسلع الأساسية.

وبدوره، وفر مكتب خدمة المواطنين والعلاقات الإنسانية فى مستشفى العريش العام، خدمة تطوع المواطنين بتسجيل أسمائهم فى كشوف التبرع بالدم لجميع فصائل الدم.

وأكد المكتب فى بيان، أن ذلك يأتى استعدادًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة فى مستشفى العريش العام، جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع.