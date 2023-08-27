شعبة الجلود تطالب بسرعة طرح 100 وحدة إنتاجية جديدة في مدينة الروبيكي

كتب - إسلام سعيد

طالب محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية، بسرعة طرح 100 وحدة صناعية في مدينة الروبيكي أمام المستثمرين تم الانتهاء منها مؤخرًا، مؤكدا أن الوحدات الصناعية مجهزة وتسهل على المستثمرين وتساهم في الإنتاج بشكل سريع.

وأوضح في تصريحات خاصة أن الحكومة حريصة على تطوير كافة التجمعات الصناعية الإنتاجية بما في ذلك قطاعات الصناعات الجلدية، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية

وأشار إلى أن طرح الوحدات الصناعية المرتقبة يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالروبيكى وتكامل سلاسل القيمة بها، خاصة أن الوحدات الجديدة تم تدشينها لتكون مواتية لصناعة المنتجات تامة الصنع من أحذية وشنط وملابس جلدية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد،.

يشار إلى أن وزارة الصناعة أعلنت الانتهاء من تدشين 100 مصنع بمساحات تتراوح مساحاتها بين 1000 و4000 متر مربع إلى جانب وجود وحدات إنتاجية صغيرة على مساحة 120 مترا مربعا و68 مترا مربعا، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى ومركز تدريب ومناطق تجارية ومخازن لوجيستية وذلك باستثمارات تخطت 2.9 مليار جنيه، وسيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرحها أمام المستثمرين.