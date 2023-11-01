حصاد الوزارات.. الصحة: تحويل 16 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"متحدث الصحة": الرئيس السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الصحى للمصابين فى غزة
الصحة: تحويل 16 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء
رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال مصابى غزة
وزيرة التضامن: 22 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة" بميزانية 36 مليار جنيه سنويا
وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة
الصحة :وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة لعلاجهم بمصر
الصحة: اللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية تبدأ عملها
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