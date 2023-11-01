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حصاد الوزارات.. الصحة: تحويل 16 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:23 م
حصاد الوزارات.. الصحة: تحويل 16 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"متحدث الصحة": الرئيس السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الصحى للمصابين فى غزة
 
الصحة: تحويل 16 مصابا فلسطينيا للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء
 
رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال مصابى غزة
 
وزيرة التضامن: 22 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة" بميزانية 36 مليار جنيه سنويا
 
وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة
 
الصحة :وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة لعلاجهم بمصر
 

 







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