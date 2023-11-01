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رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال مصابى غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:56 م
رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال مصابى غزة وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن تجهيزات المستشفيات فى محافظة شمال سيناء على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع "غزة".

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة.

 

يذكر أن يتم مراجعة منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك، وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد فى محافظة شمال سيناء.

 

ويشار إلى التامين الكامل لكافة المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة،وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية.







وزارة الصحة

الرعاية الصحية

قطاع غزة

شمال سيناء



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