اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:28 م
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النائب العام يبحث مع وزيري الزراعة والتنمية المحلية سبل التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 08:24 م
النائب العام يبحث مع وزيري الزراعة والتنمية المحلية سبل التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية النائب العام يستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية
كتب إبراهيم قاسم - أمينة الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر عام 2023، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ حيث تباحث معهما في سُبل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها.
 
كما جرى التنسيق لإنشاء "خطٍ ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين، بحيث يضطلع القائمون عليه بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة تلك البلاغات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها في ضوء ما تسفر عنه معاينة مسرح الواقعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وكذا إخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا، على أن تجري مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات على النحو آنف البيان.
 
 






النائب العام

التعدى على الأراضي الزراعية

وزير الزراعة

النيابة العامة




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