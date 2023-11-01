القطار الكهربائى السريع يظهر لأول مرة باصطفاف معرض النقل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تجهز وزارة النقل، اصطفاف لأحدث وسائل النقل العاملة فى مصر، ضمن معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، وعلى رأسها القطار الكهربائى السريع، وهو يعمل فى مصر لأول مرة، ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها، وهو قطار ديسيرو المقرر تشغيله على الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

ومن الوسائل المشاركة فى الاصطفاف، القطار الكهربائي الخفيف وهو يعمل حاليا من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المعرفة بخط العاشر من رمضان.

كما سيتم عرض قطار المونوريل والمقرر تشغيله بخط شرق وغرب النيل، ويعمل لأول مرة بمصر على خطين منهما خط يعمل قريبا من محطة مترو الاستاد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وخط أخر يعمل من اكتوبر الجديدة حتى محطة مترو وادى النيل، كما سيتم عرض قطار المترو العامل بالخط الثالث للمترو، ويتم تجميعة حاليا بمصر.

وسيتم عرض العربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

ويقام المعرض من5 إلى 8 نوفمبر 2023 القادم، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



القطار الكهربائى السريع



جانب من القطار