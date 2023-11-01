إجراء عمليتى زراعة قرنية فى رمد المنيا ضمن القضاء على "قوائم الانتظار"

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا نجاح الفريق الطبى بمستشفى رمد المنيا فى إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، حيث تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور أرسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا، أن العملية أجريت لمريضين أحدهما يبلغ من العمر 64 عاما حيث تم إجراء عملية زراعة قرنية بالعين اليسرى، والمريض الثانى يبلغ 20 عاما وتم إجراء زراعة قرنية بالعين اليسرى، وذلك بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى، وأسماء عبد الرازق تونى استشارى أمراض العيون بمستشفى رمد المنيا ومدحت صموئيل استشارى التخدير بمستشفى رمد المنيا.

وأشار وكيل الوزارة، إلى مدى التطور الكبير الذى يشهده القطاع الصحى بالمحافظة، من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.