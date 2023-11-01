"صحة الإسكندرية" تشدد على إدخال خدمات طبية جديدة لتلبية احتياجات أهل القرى النائية

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عدد من الوحدات الصحية بالعامرية بالإضافة للقافلة الطبية بقرية اليمن ،يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية، يأتى ذلك استكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية بمنطقة العامرية الطبية، حيث تم متابعة سير العمل و تقديم الخدمات الطبية و انضباط الفريق الطبي بالوحدة الصحية بقرية اليمن ، وحدة طب أسرة الجزائر، وحدة صحة الأسرة بالجلاء، القافلة العلاجية بوحدة اليمن

وتفقدت وكيل وزارة الصحة جميع الأقسام بما في ذلك الطوارئ وعيادات طب الأسرة و تنظيم الأسرة والمعامل وعيادات العلاج الطبيعي والأسنان و الصيدلية والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية و التطعيمات و تم الاستماع لاراء المواطنين عن الخدمات المقدمة و كيفية تحسينها لتلبية احتياجاتهم الصحية.

كما تم بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية ، افتتاح القافلة العلاجية بقرية اليمن و تفقد سير العمل حيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين في 11 تخصص طبي بالمجان مع صرف العلاج مجاناً و توافر خدمة الإحالة للمستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في حال الاحتياج لاجراء فحوصات او تدخلات أخرى بالمستشفى

وقد شهدت القافلة اليوم على إقبال شديد من المواطنين من أهل القرية الذين أشادوا بجودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة الطبية و ما الت مستمرة حتى الغد .

وقد أكدت الدكتورة غادة ندا على زيادة انضباط الفريق الطبي وضرورة ادخال خدمات طبية جديدة لتلبية احتياجات أهل القرى المختلفة بمنطقة العامرية و ضرورة التسويق للخدمات الطبية المقدمة بالوحدات لزيادة نسب التردد و توعية المواطنين.