أسعار الأعلاف تواصل الاستقرار فى الأسواق

تواصل أسعار الأعلاف استقرارًا اليوم فى الأسواق بعد الارتفاع الذى حدث الاثنين الماضى بنحو 300 جنيه للطن حيث كثف أجهزة الدولة حملاتها التفتيشية بالأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، وأضاف أنه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 60 مليون دولار.

وتضمنت الإفراجات 88 ألف طن من الذرة بحوالى 31.6 مليون دولار و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 24.5 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالى 3.6 مليون دولار ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالى مبلغ 4.1 مليار دولار.

يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال القصير، إن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة تشجيعًا لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.