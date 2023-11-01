اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

متحدث باسم الحكومة: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تعطي رسائل واضحة وصريحة
 
وزيرة التضامن: فخورون بموقف القيادة السياسية القوى لدعم غزة وحماية الأمن القومي
 
وزارة التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى
 
وزيرة التضامن: صرفنا 251 مليون جنيه جهود الإغاثة العام الماضي
 
الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لحكومة مهنتى التمريض والقبالة
 
وزارة الهجرة تلتقى عددا من الدارسين بالخارج للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات
 

 







اخبار 24 ساعه

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