أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
متحدث باسم الحكومة: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تعطي رسائل واضحة وصريحة
وزيرة التضامن: فخورون بموقف القيادة السياسية القوى لدعم غزة وحماية الأمن القومي
وزارة التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى
وزيرة التضامن: صرفنا 251 مليون جنيه جهود الإغاثة العام الماضي
الصحة تنظم ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لحكومة مهنتى التمريض والقبالة
وزارة الهجرة تلتقى عددا من الدارسين بالخارج للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات
رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير سيراليون لتعزيز سبل التعاون
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