وزير النقل: افتتاح أعمال تطوير ميناء العريش مع مدينة تحيا مصر السكنية

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة تقام على نفقة المستثمر، مشيرا إلى أن أول ميناء جاف سيتم تشغيله فى سيناء، هو ميناء بئر العبد بسيناء ضمن مشروع الممر التجارى طاب العريش، مشيرا إلى أنه جار إنشاء 30 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ميناء العريش سيعمل على تنمية المنطقة المحيطة بها، كما سيتم افتتاح أعمال تطوير الميناء مع المدينة السكنية بحى الميناء "مدينة تحيا مصر".

وأضاف وزير النقل، أن الميناء يفتح مشروع تنموى كبير بالعريش ويربط الممر اللوجيستي طابا العريش، مشيرا إلى أن الدولة كانت حريصة على صرف التعويضات العادلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأنه لن يخرج أحد من منزله إلا بعد صرف التعويضات وأنه يتم الآن إنشاء مدينة سكنية بحى الميناء بالعريش جنوب الطريق تحت اسم "تحيا مصر" تستوعب السكان المتضررين بمنطقة ميناء العريش أو سكان المناطق الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف 50% زيادة على سعر الأرض أو المنازل بمنطقة ميناء العريش للأهالى الساكنين بمنطقة تطوير الميناء ويمكن صرف التعويضات نقدية أو الحصول على وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة .