وزارة التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 8 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024، وأن جلسة فض المظاريف يوم الخميس المقبل

وتنفذ الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص مباردة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث أعلنت وزارة التموين عددا من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وتصل إلى 48 صنفا لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% و 25% لمدة 6 أشهر، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

زيت طعام خليط هدية 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض، مقابل 40 إلى 42 جنيها.

زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض، مقابل سعر ترواح من 40 إلى 42 جنيها.

زيت طعام خليط 700 مل بـ34 جنيها بعد التخفيض، بدلاً من سعر تراوح بين 40 و42 جنيها.

زيت طعام خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً ، بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

زيت طعام خليط ا لتر بـ 46 جنيهاً، بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

زيت طعام خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً ، بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.

زيت 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلاً من 52.5 جنيهاَ.

زيت 1 لتر بـ 38.5 بدلاً من 48 جنيها.

زيت 900 ملى 39.25 جنيهاً بدلاً من 49 جنيهاً.

زيت 800 ملى بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها.

زيت 700 ملى بـ بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها.

زيت خليط700ملى بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيها.

زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه.

زيت خليط700ملى بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاً.

زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه.

جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه.

جبنة 500جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها.جبنة 250جرام بـ 16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيهاً.

جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها.

250 جرام بـ 14 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً.

جبنه 250جرام بـ 15 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً.

جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلاً 36 جنيهاً.

جنبه 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه.

جبنه 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهاً.

لبن 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه.

لبن 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيها.

كيس لبن كامل الدسم 500 ملى بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً.

لبن كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35.

كيس حليب 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً.

كيس حليب 1 لتر بـ 25 جنيهاً.

مكرونة 400جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه.

مكرونة 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه.

مكرونة 400جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5.

مكرونة 1 ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً.

مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه.

مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه.

دواجن برزيلى مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهاً بدلا من 115 جنيهات.

دواجن محلى مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيهاً.

طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً.

حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً.

حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 24.5 جنيه.

حبة عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهاً بدلاً من 30 جنيه.

حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلاً من 41.5 جنيه.

أرز بلدى عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهاً.

أرز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً.

1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهاً.

1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيها.