اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:58 م
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‫وزير الرى: حياة كريمة حققت طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:04 م
‫وزير الرى: حياة كريمة حققت طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التى نظمها كل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقي والاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
 
وأشار سويلم إلى التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات ، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
 
وأكد سويلم على أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب .
 
وأشار إلى أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور مبادرة "حياه كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال إنفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر.






وزير الرى

المياه

الغذاء

الطاقة



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