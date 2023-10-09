14 طريقة تلجأ إليها وزارة البيئة لتقييم العمليات الصناعية.. تعرف عليها

كتبت ـ منال العيسوى

تلجأ وزارة البيئة الى عدة طرق لتقييم العمليات الصناعية داخل المنشآت، لمعرفة مدى توافقها بيئيا، وإمكانية دخولها تحت مظلة برنامج التحكم في التلوث الصناعى من عدمه، وخلال هذا التقرير نرصد 14 طريقة .

1- أولا : تتم مراجعة مدى توافق العمليات الصناعية مع الاشتراطات والمعايير البيئية.

2- دراسة عدم توافق المنشآت ومراجعة أسباب الحيود عن التوافق البيئي للحد من الإنبعاثات الملوثة للهواء للحفاظ على البيئة.

3- بحث أفضل الطرق القابلة للتطبيق ومتابعة النتائج.

4- عرض صناعة المنتجات الصديقة للبيئة التي تطبق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.

5- تشجيع الصناعات الملوث على انتهاج تجربة الصناعة الخضراء.

6- مراجعة طرق ترشيد الاستهلاك للمواد الأولية والموارد الطبيعية "المياه - الطاقة - وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها"، والاستخدام الأمثل لها.

7- التحقق من تطبيق نظم الإدارة البيئية والرصد الذاتي بالمنشآت الصناعية كافة.

8- بحث إمكانية إعادة استخدام المياه الناتجة عن العمليات الصناعية بالعملية الانتاجية مرة أخرى.

9- خفض معدل الصرف الصناعي لأقصى حد ممكن، وخفض الأحمال العضوية للمنشآت الصناعية بإلزامها بتشغيل محطات المعالجة للمخلفات الصناعية بأنواعها.

10- إدارة وترشيد استخدام المياه وبحث طرق إعادة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنشآت الصناعية بعموم الجمهورية.

11- التأكد من اتباع المنشآت الصناعية الإدارة الحكيمة في التعامل مع مياه الصرف الصناعي والتحقق من مدى توافقها للحدود والمعايير التي حددها القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

12- التأكد من تطبيق المنشآت تكنولوجيات الإنتاج الأنظف التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه وتقليص مياه الصرف الصناعي لأقصى حد، وإعادة استخدامه في العمليات الصناعية من جديد أو من أعراض الزراعة (أشجار غير مثمرة).

13- التنسيق بين المنشآت الصناعية غير المتوافقة وبين الجهات الممولة للمشروعات الصناعية بهدف تحسين الوضع البيئي لديهم.

14- التأكد من مدى كفاءة محطات المعالجة بالمنشآت الصناعية وطرح أفضل الحلول لرفع كفاءتها.