6 مهام يقدمها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى للشركات الصناعية فى قناة السويس

كتبت منال العيسوي

يقدم برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، الدعم الفني اللازم في مجالات دعم جهود الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس بناءا على بروتوكول تم توقيع مؤخرا بين الوزارة والهيئة.

خلال هذا التقرير نرصد مهام برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة ، التى سيقدمها خلال الفترة المقبلة

اولا: يسعى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية بقناة السويس ، على تنظيم الندوات التعريفية لقطاع الصناعات بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج.

ثانبا: يعمل فريق عمل برنامج التحكم فى التلوث الصناعى على توعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج.

ثالثا: يساعدة برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة ، الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية المؤهلة والمستوفية الاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني و المنح او التمويل المتاح من خلال البرنامج لتحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد، بهدف الوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.

رابعا: يساعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الشركات فى إعداد دراسات الجدوى البيئية الخاصة بالمشروعات، التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج .

خامسا: يقدم برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الدعم الفني فيما يخص مستندات الطرح والعقود مع الموردين للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرامج.

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‏ سادسا: يتعاون برنامج التحكم فى التلوث الصناعى في دورات تدريبية لبناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية، والشركات الصناعية بالمنطقة خاصة في مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدام وخفض البصمة الكربونية للمنتجات.