وقال لافروف، خلال محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين: "إنني على ثقة من أن روسيا وجامعة الدول العربية وجميع أعضاء هذه المنظمة، يمكنهم ويجب عليهم المساهمة في حل المشاكل من أجل وقف إراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين".

وأضاف "نحن على استعداد للتعاون مع جميع الدول الأخرى المهتمة بصدق بإقامة سلام مستدام في الشرق الأوسط وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين".

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف من خطر تورط أطراف ثالثة في الوضع في إسرائيل.

وقال بيسكوف تعليقا على تحركات الأسطول الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين: "هناك خطر كبير جدا من تورط قوى ثالثة في هذا الصراع".

وشدد على أنه من المهم للغاية إيجاد طرق للانتقال إلى نوع ما من عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائلييين في أقرب وقت ممكن من أجل الاستمرار في تقليل هذا التصعيد والخروج من نظام حلول القوة.