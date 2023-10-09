صحة الدقهلية: منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 824 ألف مواطن خلال شهر سبتمبر

الدقهلية - محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، استقبلت 824 ألف مواطن خلال سبتمبر، في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة .

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل، بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات، وتنظيم الأسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوي والتشغيل، مع تكثيف المرور الداعم علي كافة المنشات الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه علي راس العمل.

وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد عيادات منظومة العيادات المسائية إلى 27 منشآة، ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

كما لفت إلى تدريب عدد 125 طبيب تكليف، علي كافة البرامج الفنية والادارية علي مدي شهر بإدارة التدريب لتقديم الخدمة بصورة جيدة وتم التأكيد علي حسن مقابلة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة مع إستمرار أعمال مبادرات الصحة العامة، و 100 يوم صحة" الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية".

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.