وزير الصحة يشارك فى افتتاح الدورة الـ70 للجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية

كتب وليد عبد السلام

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، فى فعاليات افتتاح الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وذلك بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والتى تستمر خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجارى.

وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظرى مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلى الدول الأعضاء، وممثلى المنظمات الأممية.

واستهل الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلمته، بتقديم الشكر لمصر، لحسن حسن استضافتها للمكتب الإقليمى للمنظمة، وكذلك استضافتها للجنة الإقليمية، مشيرًا إلى لقائه صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحًا أن بلوغ مصر للمستوى الذهبى فى التخلص من التهاب الكبد "سي" إنجاز لإقليم شرق المتوسط بأكمله وليس مصر فقط.

وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، عن سعادته بقدرة مصر على التحول من قائمة الدول الأعلى فى نسب الإصابة بفيروس سى إلى أول دولة فى العالم تقضى على هذا المرض، وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة من خلال حملة "100 مليون صحة".

ولفت "أدهانوم" إلى أن الإقليم أدخل تحسينات ملحوظة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الرعاية الأولية للوصول إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، كما حث الدول على ضرورة توفير الحماية الصحية لاسيما للنساء والمواليد والأطفال.

وقال الدكتور أحمد المنظرى مدير المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، أن انعقاد اللجنة الإقليمية يأتى تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، لافتًا – خلال كلمته- إلى أن العالم يمر بتحولات ديموغرافية لها أثرًا بالغًا على الصحة، موضحًا أنه بحلول عام 2050 سيعيش 2 من كل 3 أشخاص فى المدن ويتطلب هذا التحضر السريع حلول متطورة وذكية فى الخدمات الصحية المقدمة.

وحث "المنظري" الدول الأعضاء على ضرورة الاستجابة السريعة المنقذة للأرواح وكذلك الاستثمارات الذكية فى الصحة، مشيرًا إلى أن الأمراض غير السارية تسيطر على نسب الوفيات فى إقليم شرق المتوسط، خاصة فى البلدان التى تشهد نزاعات، كما حث على أهمية اتباع نهج تطلعى فى الأزمات للحفاظ على نظم قادرة على تجاوز الأزمات التى تتعرض لها البلدان.



مشاركة الوزير



جانب من المؤتمر



كلمة وزير الصحة