اليوم السابع
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أكدت: إقبال غير مسبوق على الاستثمار فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر..

رئيس نقل الكهرباء: سحب الأراضى المخصصة لـ"الهيدروجين الأخضر" من غير الجادين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:32 م
رئيس نقل الكهرباء: سحب الأراضى المخصصة لـ"الهيدروجين الأخضر" من غير الجادين المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هناك إقبالا غير عادى على الاستثمار في مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كاشفة أن هناك خطوات جادة تم اتخذها فى هذا المجال من خلال تسليم الأراضي المخصصة لهذه المشروعات لبعض المستثمرين.

 

وقالت مشالى خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، أن الدولة حريصة على دعم المستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر وخاصة الجادين منهم، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستقوم بسحب  الأراضى من المستثمرين غير الجادين فى مشروعات الطاقة المتجددة لضمان سرعة تنفيذ خطة الدولة فى هذا المجال.

 

وتابعت مشالى  أنه منذ اليوم الأول لإطلاق استراتيجية الطاقة يتم معاملة جميع المستثمرين على أنهم جادين ويتم توفير الأراضى طبقا لتوافر الشروط ولكن من لم يثبت جديته سيتم سحب الأراضى منه وتوزيعها على مستثمرين آخربن يثبتوا جديتهم و سرعة التنفيذ.

 

و ترى مشالى أن المجلس الأعلى الهيدروجين الاخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لديه العديد من الأهداف فى مقدمتها التواصل مع القطاع الخاص لسرعة تذليل العقبات أمامهم لتسريع تنفيذ استراتيجية الدولة فى هذا المجال ، موكدا أن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة تلعب دور هام فى التواصل مع المستثمرين.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

صباح مشالى

نقل الكهرباء

الهيدروجين الاخضر



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