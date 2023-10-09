تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية فى أسوان على التعامل بلغة الإشارة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للتعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ورعاية أبنائنا من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وطبقاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أهمية الدورة فى تأهيل ورفع مهارات المسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية وتدريبتهم على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع ، بالإضافة إلى دورها فى إعداد الكوادر والعاملين المؤهلين لحسن التعامل مع المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة والمساهمة فى التخفيف عن كاهلهم وتسهيل خدمتهم وتيسير حصولهم على مختلف الخدمات الحكومية المقدمة فى أقرب وقت وبالشكل المطلوب.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تحقيق التمكين الإجتماعى والإقتصادى اللازم لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة مع توفير أوجه الدعم والحماية اللازمه لضمان حصولهم على كامل حقوقهم باعتبارهم عنصر أساسى فى نسيج المجتمع.

ولفت، إلى أنه تم مراعاة تخصيص شباك متخصص لذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية ، علاوة على أنه يتم التشديد على الإلتزام بالكود المصري لذوي الإعاقة أثناء تنفيذ كافة المشروعات الجارية بمختلف المجالات الخدمية والحكومية.

ومن جانبها أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بأن الدورة التدريبية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 12 أكتوبر الحالى ، مشيرة إلى أن الدورة يشارك فيها مدربين متخصصين من مديرية التربية والتعليم ويتم تنفيذها داخل قاعات التدريب مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.