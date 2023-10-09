إخلاء مبنى ديوان عام محافظة أسوان فى تجربة محاكاة لمواجهة الزلازل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نفذت محافظة أسوان، نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث الزلازل والكوارث الطبيعة، كخطوة استباقية من المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

وبدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية ، ثم فصل التيار الكهربائى بالكامل ، حيث نجحت عملية إخلاء المبنى فى وقت وجيز من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال 6 مخارج وأبواب رئيسية أو مخصصة لحالات الطوارئ ، ليعقب ذلك النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى ، وهو الذى تزامن معه وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع أى مواقف طارئة من حرائق أو انهيارات أو إصابات.