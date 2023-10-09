"إعلام سوهاج" يطلق حملة إعلامية بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".. صور

سوهاج - عمرو خلف

بدأت مراكز الإعلام بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بتدشين حملة إعلامية لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفى هذا الصدد ينظم مركز الإعلام بمجمع إعلام سوهاج، سلسلة ندوات وفعاليات توعوية بالتعاون مع العديد من الجهات، وذلك لحث الناخبين على المشاركة الفعالة فى العرس الانتخابي.

وتناولت ندوة اليوم والتي تأتى بالتعاون مع مديرية القوة العاملة وبحضور الدكتور هشام ابو زيد وكيل وزارة العمل بسوهاج، ولأحمد يمنى مدير مركز التدريب المهنى ومحمود عبد الهادى مدير عام بمديرية القوة العاملة، وتناول اللقاء حث الشباب على أهمية المشاركة السياسية، والتصويت فى الاستحقاقات الانتخابية واجب دستوري لكل مواطن مصرى ومصرية.

وأكد اللقاء على ضرورة ألا ينساق الشباب وراء الدعاية السلبية ووسائل التواصل المغرضة التى تبث الإحباط، وتغفل عن ذكر التقدم والتنمية التى شهدتها الدولة من خلال المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات حياة كريمة التى احتلت فيه محافظة سوهاج نصيب كبير مما انعكس على تحسين حياة المواطنين بشكل ملحوظ الى جانب مبادرة "100 مليون صحة"، والقضاء على فيرس سي وغيره من الأمراض التى عانى منها قطاع كبير من المواطنين، الى جانب مشروعات البنية التحتية التى أسهمت فى خلق فرص عمل للشباب ، وأخص بالذكر مراكز التدريب المنتشرة فى ربوع الجمهورية والتى تصقل الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة لألحاقهم بسوق العمل فى الداخل والخارج .

وشدد اللقاء على ضرورة نشر الروح الايجابية والتعبير عن تلك الروح بالذهاب لصناديق الاقتراع لممارسة الديموقراطية والتعبير عنها بشكل واقعى ملموس، أعد اللقاء فريق العمل بمركز الإعلام تحت اشراف مدير المجمع إيمان على إمام .



سلسلة ندوات وفاعليات توعوية (1)



سلسلة ندوات وفاعليات توعوية (2)



سلسلة ندوات وفاعليات توعوية (3)