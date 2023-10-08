ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 17 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46358 طن تشمل : 13494 طن يوريا و3467 طن اسمنت و2900 طن كلينكر و21177 طن ملح و 2570 طن رمل و 2750 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48716 طن تشمل: 1046 طن خشب زان و 8000 طن ذرة و 84 طن تفاح و 9634 طن فول و 3918 طن عدس و 2948 طن مواسير و8227 طن حديد و 7263 طن سكر و6720 طن بضائع متنوعة و 2720 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 876 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 295 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2272 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51050 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376059 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2593 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6098 شاحنة .