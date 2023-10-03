ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة.

كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة ( DEEB BREEZA ) والتى ترفع علم بليز ويبلغ طولها 113م وعرضها 19 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 7352 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتى ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53759 طن تشمل: 6764 طن يوريا و4200 طن اسمنت معبأ و5100 طن كلينكر و2199 طن ملح صب و7100 طن علف و12250 طن ملح معبأ و2655 طن رمل و3600 طن مولاس و9891 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23722 طن تشمل: 1279 طن خشب زان و10200 طن ذرة و300 طن كسب صويا و190 طن كتان و8954 طن قمح و1642 طن فول صويا و4673 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1157 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 408 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3910 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56530 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 374053 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6430 شاحنة.