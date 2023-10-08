اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"مياه الشرب" بسوهاج تستعد لمواجهة أمطار الشتاء وتطهير شبكات الصرف الصحى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:21 م
"مياه الشرب" بسوهاج تستعد لمواجهة أمطار الشتاء وتطهير شبكات الصرف الصحى جانب من الإستعدادات
سوهاج عمرو خلف

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم اتخاذ اجراءات الاستعداد المبكر لمواجهة أى أمطار محتملة خلال فصل الشتاء، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طواري قد تتعرض لها محافظة سوهاج ، بالإضافة الى المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.
 
وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى، إلى أنه تم القيام بأعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى وأعمال التطهير تتم باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى.
 
وأوضح المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى أنه تم تجهيز 80 سيارة كسح وعدد 39 سيارة نافورى وفاكيوم وكباش وعدد 26 باك لودر، وعدد 42 مضخة نزح مياه و11 سيارات ونش مجهزة وعدد 11 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.
 
 

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