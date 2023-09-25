مياه سوهاج تنفذ ندوات توعوية للحفاظ على المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، عددا من اللقاءات التوعوية لرواد أحياء شرق وحى والكوثر، وذلك لتوعيتهم بقضايا المياه وحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بطرق ترشيد استهلاك المياه ومراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الامن للصرف الصحي.