الكشف على 810 حالات حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بقرية كفور فى الإبراهيمية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم السبت الموافق 2023/10/7 أعمالها بالكشف على 810 حالات من أهالى القرية فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات فى استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، ود.جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة فى مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى.

وقد رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشرى تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب البشرى ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث تم الكشف على 685 حالة فى 10 تخصصات طبية مختلفة وهى (الباطنة - المتوطنة - القلب - الصدر - العظام - الروماتيزم - المخ والأعصاب - الأطفال - الرمد - طب الأسرة)، كما تم تحويل 18 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 125 حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية والدكتورة أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية بالمجان للمرضى وبيان لكل مريض حول كيفية استخدام الأدوية المصروفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندى عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها فى خدمة المجتمع المصرى والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، وفى ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التى من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية فى عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة عن التغذية السليمة لدى الأطفال وعند مريض السكر والضغط، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق بالكشف على سيدات القرية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية شاركت بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى اشتراك جامعة مصر الدولية بالقافلة وقامت بتوفير جهاز الكشف على العين وقياس النظر وقامت بصرف الأدوية بالمجان.

كما قامت كلية الزراعة بإلقاء ندوة عن المشروعات الزراعية الغذائية الصغيرة كأحد أوجه الربح للأسرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة عبد المنعم عميد الكلية والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى قيام كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن الأشغال اليدوية والتطريز وعمل الإكسسوارات، تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، حيث اختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.