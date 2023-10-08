اليوم السابع
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القبض على متهمين بسرقة سائق "توك توك" فى المنيا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:18 م
القبض على متهمين بسرقة سائق "توك توك" فى المنيا حملات أمنية-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على متهمين بإطلاق النار على سائق "توك توك" وسرقة مركبته في المنيا.
 
تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة المركز ) مصاب بعيار نارى .
 
بالفحص وبسؤاله قرر أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة المركز استوقفه شخصان مجهولان وطلبا منه توصيلهما لمدخل إحدى القرى  بدائرة المركز، ولدى وصوله قاما بالتعدى عليه مُحدثين ما به من إصابات بسلاح نارى والاستيلاء منه على "التوك توك" خاصته ولاذا بالفرار .
 
 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان ، مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها والسلاح المستخدم .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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