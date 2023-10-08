البابا فرنسيس يصلى من أجل السلام فى فلسطين

وكالات

دعا البابا فرنسيس إلى إنهاء الهجمات والعنف فى إسرائيل وفلسطين، اليوم الأحد، قائلًا إن الإرهاب والحرب لن يحلا أى مشكلات بل سيجلبان مزيدًا من المعاناة والموت للأبرياء، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف بابا الفاتيكان فى خطبته الأسبوعية بساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان "الحرب هزيمة، مجرد هزيمة، دعونا نصلي من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين".