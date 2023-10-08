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البابا فرنسيس يصلى من أجل السلام فى فلسطين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:16 م
البابا فرنسيس يصلى من أجل السلام فى فلسطين البابا فرنسيس
وكالات

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دعا البابا فرنسيس إلى إنهاء الهجمات والعنف فى إسرائيل وفلسطين، اليوم الأحد، قائلًا إن الإرهاب والحرب لن يحلا أى مشكلات بل سيجلبان مزيدًا من المعاناة والموت للأبرياء، بحسب وكالة "رويترز".
 
وأضاف بابا الفاتيكان فى خطبته الأسبوعية بساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان "الحرب هزيمة، مجرد هزيمة، دعونا نصلي من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين".
 
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 370 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 2200 جريح.
 
وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية فى غزة إلى 600 قتيل وإصابة أكثر من 2000 آخرين.
 
فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.
 
ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".
 
وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر"، كما وجه نتنياهو الشكرللرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.

 


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