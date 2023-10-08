استشاري يوضح إرشادات غذائية لمرضى الكلى: يجب تحديد نسبة البروتين بالجسم

الإرشادات الغذائية السليمة لمرضى الكلى :
1. تحديد البروتين بالجسمأشار الطبيب بان البروتين من اهم العناصر الغذائية المؤثرة في الكلى والتي يسبب زيادته زيادة العبء على الكلى ، وبالتالي في حالات مرضى الكلى يجب تحديد نسبة البروتين ويفضل ان يكون اغلبها تكون من مصادر عالية القيمة الحيوانية ، مشيرا الى الأطعمة التي تحتوى على البروتين مثل بياض البيض ،و الدواجن ، والاسماك ولحوم الارانب ، بحدود وبكميات محددة ،ويفضل التقليل من البروتين الناتج من مصادر مثل اللحوم الحمراء .
2. تحديد الكميات المناسبة من الصوديوم والبوتاسيوم :
هذان العنصرين هم المسئولين عن احداث توازن السوائل داخل الجسم وغالبا ما يتم التحكم تغذويا في مستوى ضبط الدم من خلال نسب هذه العناصر ، فيجب تحديد الكميات المطلوبة لكل فرد على حسب حالته .
مصادر الصوديوم تتمثل في الملح بشكل مباشر او الأغذية التي يدخلها الملح عن طريق حفظها وتعتبر مصادر غير المباشرة لتناول الصوديوم ، بالإضافة الى معظم الأطعمة المحفوظة والمصنعة التي تحتوى على قدر عالي من الصوديوم ، وأيضا الخبر البلدي المعروف يحتوى على نسبة من الصوديوم وتأتى تلك النسبة نتيجة عدم الالتزام بكمية الملح المضافة اثناء عملية التصنيع .
3. التحكم في كمية الفسفور :أوضح استشاري التغذية العلاجية أن اغلب مصادر الفسفور تتركز في الالبان ومنتجاتها ، الأسماك والمأكولات البحرية ، ثم اللحوم الحمراء .
4. كميات الكوليسترول:
وشدد الاستشاري على تحديد كمية الكوليسترول التي سيتم الحصول عليها من المصادر الغذائية بحيث تكون في حدود 200 ملى جرام او اقل ، ويأتي ذلك من خلال إزالة كل الدهون الحيوانية المرئية خاصة على الدواجن ، والطيور ،واللحوم الحمراء اذا تم استخدامها ، طهى هذه المصادر الخاصة بالبروتين بطرق صحية مثل السلق او طبخها في الفرن بحيث يتم التخلص أيضا من جزء من الدهون المشبعة الموجودة في داخل انسجة هذه المصادر .
5. الحديد :يتم تحديد مستويات الحديد في الدم على حسب الحالة الصحية لمريض الكلى ، وهذا ما يحدده بشكل مباشر الطبيب المعالج لهذه الحالة ، بشكل عام يجب ان يتناول مريض الكلى ثلاثة وجبات رئيسية ثم وجبتين او ثلاثة بينهم ، ويتم ذلك من خلال تقسيم الوجبات الاجمالية التي يتناولها على مدار اليوم ، الى وجبات صغيرة متعددة تصل الى 5 او 6 وجبات يوميا ، مع تحديد الكميات المتناولة من العناصر السالف ذكرها .
6. السوائل :هناك أيضا تحديد كميات السوائل التي يشربها مريض الكلى خاصة في المراحل المتقدمة من الإصابة بالمرض التي يصل فيها المريض الى غسيل الكلى ، وغالبا ما تحدد نسبة السوائل تباعا لكمية المياه المحبوسة داخل الجسم سوى في الأطراف السفلية او العلوية ، أحيانا في منطقة البطن ، كذلك يجب الالتزام بكمية المياة بشكل او باخر من خلال المتابعة مع الطبيب المختص
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