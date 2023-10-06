تأثير ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى.. كيفية الوقاية والتعرف على الأعراض

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تعاني أجسامنا، وخاصة الكلى ، من ارتفاع ضغط الدم، تقوم كليتنا بعدد من المهام الحيوية للحفاظ على صحتنا، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى، بحسب موقع " تايمز أوف إنديا ".





ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، قد يكون الأمر صعبًا لأنك قد لا تدرك أنك مصاب به، ولهذا السبب يُعرف باسم "القاتل الصامت".

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بأجسامنا، بما في ذلك الكلى. الكلى عبارة عن مرشحات طبيعية تؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف الأساسية للحفاظ على صحتنا. ومع ذلك، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الكلى.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

النظام الغذائي الصحي:

اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم (الملح) وغنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون. يمكن أن يساعد تقليل تناول الملح في خفض ضغط الدم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: ممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على وزن صحي وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الإقلاع عن التدخين.

التدخين يدمر الأوعية الدموية ويمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يفيد صحتك العامة بشكل كبير.

إدارة التوتر:

مارس تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوجا للمساعدة في خفض مستويات التوتر التي يمكن أن تؤثر على ضغط الدم.

مراقبة ضغط الدم: قم بفحص ضغط الدم بانتظام في المنزل أو من خلال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يعد الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم أمرًا ضروريًا للإدارة الفعالة.

الأدوية:

إذا وصفها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، تناول أدوية ضغط الدم وفقًا للتعليمات وتابعها بمواعيد منتظمة لمراقبة ضغط الدم لديك.

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى

تعد إدارة ارتفاع ضغط الدم أمرًا مهمًا لصحة الكلى لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، مما يؤدي إلى أمراض الكلى أو تفاقم أمراض الكلى الموجودة مسبقًا.يمكن أن تساعد الإدارة السليمة لضغط الدم، جنبًا إلى جنب مع نمط حياة صحي وفحوصات طبية منتظمة، في منع مشاكل الكلى وتعزيز الصحة العامة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

الصداع: يمكن أن يكون الصداع الشديد والمتكرر أحد الأعراض، لكنه لا يقتصر على ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة.

نزيف الأنف: يمكن أن يرتبط نزيف الأنف العرضي بارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أنه ليس عرضًا نهائيًا.

الدوخة أو الدوار: يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو الدوار، خاصة عند الوقوف، مرتبطًا أحيانًا بارتفاع ضغط الدم.

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها: يمكن أن تحدث مشاكل في الرؤية في الحالات الشديدة من ارتفاع ضغط الدم، وقد تشير إلى تلف الأوعية الدموية في العين.