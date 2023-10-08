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أبناء الجالية من أمام القنصلية المصرية بميلانو يهتفون: السيسى رئيسى.. فيديو

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:17 م
أبناء الجالية من أمام القنصلية المصرية بميلانو يهتفون: السيسى رئيسى.. فيديو أبناء الجالية من أمام القنصلية المصرية بميلانو
كتب محمود راغب

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تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا أمام القنصلية المصرية بميلانو، وذلك للتعبير عن تأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوثيق طلبات تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
 
ورفع أبناء الجالية المصرية فى ميلانو أعلام مصر وصور الرئيس السيسى مرددين هتافات: "تحيا مصر - السيسى رئيسى".
 
يذكر أنه توافد أيضا أعداد كبيرة من المصريون بفرنسا، أمام القنصلية المصرية بباريس، وذلك لعمل توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية.

وتوافد أبناء الجالية من مختلف الأعمار كبار وشباب وأطفال حاملين صور الرئيس السيسى تعبيرًا عن حبهم ودعمهم الشديد لترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأها فى طريق الجمهورية الجديدة.


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