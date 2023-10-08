اليوم السابع
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تدشين أول حملة نسائية بفيينا لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 01:59 م
تدشين أول حملة نسائية بفيينا لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية الكاتب المصري بهجت العبيدي
كتب محمود راغب

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أنشأت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" حملة نسائية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة النمساوية فيينا.
 
وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، إننا قمنا بزيارة العاصمة النمساوية فيينا والتقينا ببعض الزميلات المشتغلات بالعمل العام النسوي، وأسفر اللقاء عن إنشاء حملة من نساء مصر الوطنيات، وذلك لمواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا.
 
وأضاف العبيدي أنه تم اختيار للحملة النسوية كل من الدكتورة آيات خليفة رئيس رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا والسيدة أسماء علي الناشطة في العمل النسوي بالنمسا والإعلامية آيات حافظ المعروفها بنشاطها وسط الجالية المصرية بفيينا.

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