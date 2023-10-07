ما الأطعمة سالبة السعرات الحرارية؟.. استشاري توضح

كتبت فاطمة ياسر

في الحقيقة لا توجد أطعمة سالبة السعرات الحرارية بالمعنى الحرفى، ولكن أطلق عليها بهذا الإسم لأنها تحتوي على سعرات حرارية تحتاج جهداً للهضم أكثر من الطاقة المستمدة منها، وبالتالي نشعربالشبع و نكبح الشهية بدون إضافة أي سعرات حرارية جديدة يخزنها الجسم ولا تحتاج لعمل مجهود لحرقها و بالتركيز عليها ينقص الوزن، هذا ما أكدته الدكتورة وفاء برهان أستاذ العلاج الطبيعى والسمنه طب القصر العيني.

ما السعرات الحرارية؟

السعرات السعرات الحرارية هي وحدة لقياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان ويكونها لكي يقوم بعمله بشكل طبيعي عن طريق إحراق المواد الغذائية.

قبل الدخول في الحديث عن الأطعمة سالبة السعرات الحرارية دعونا نذكر شئ هام قد لايهتم به الكثير ألا وهو الماء، فشربها له العديد من الفوائد الصحية والتجميلية حيث انه يساعد على التخسيس فشرب من إثنان إلى ثلاثة لتر من الماء أي من ثمان إلى أثنا عشر كوب يوميا يؤدي إلى رفع معدل حرق الدهون ويمنع الإمساك ويمنع المرور بمرحلة ثبات الوزن والماء يحتوي على “صفر”سعرة حرارية.

وقدمت استشاري السمنة والنحافة،أبرز الأطعمةسالبةالسعرات الحرارية، ومنها:

1 . الثوم

يحتوي كل مائة جرام من الثوم على مائة وتسع وأربعون سعر حراري.