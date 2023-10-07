شعبة الذهب تحذر من الشراء عبر"فيسبوك": تلقينا شكاوى عن مشغولات غير مطابقة

كتب - إسلام سعيد

قالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنها تلقت العديد من الشكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة علي صفحات وهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانونى ، وتمثلت الشكاوى فى التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.

وأضاف بيان للشعبة " تهيب وتحذر الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جموع المستهلكين من شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحالّ الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.

وتؤكد الشعبة أنه لن يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية من الصفحات الإلكترونية أو جروب أو أماكن مجهولة و تشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

وتناشد الشعبة جموع المستهلكين مساندتها فيما تقوم به من جهود لتنظيم تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالتوقف الفورى عن التعامل مع تلك الصفحات أو أى كيانات غير قانونية تعمل بعيدا عن رقابة الدولة والإبلاغ عن تلك الكيانات للأجهزة الرقابية المسئولة عن تنظيم تجارة الذهب بمصر