ختام ورشة لرؤساء مدن الأقصر ونوابهم لتطوير أداء مقدمي خدمات المواطنين بالمحليات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر ، ختام ورشة عمل مع رؤساء ونواب المراكز والمدن أقيمت على مدار 3 أيام، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر فى مجال تطوير أداء مقدمي خدمات المواطنين بالمحليات، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح سيد محمد إسماعيل مدير مركز التدريب ب الأقصر ، أن المهندس محمد أيمن عمران اخصائى دعم فنى بوزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، تناول عدة موضوعات ضمن جدول أعمال ورشة العمل، وكان على رأسها توضيح دور المنظومة فى توفير بيئة حضارية لتقديم الخدمة بشكل ميسر من خلال تبسيط الإجراءات وتعدد قنوات تقديم خدمات المواطنين بالمحليات من خلال ( البوابة الإلكترونية ،و السيارة المتنقلة ، والمراكز التكنولوجية).

وتم خلال ورشة العمل التعريف بأهم دورات العمل والجهات المشاركة بها، وأهمية الاعتماد على المنظومة فى المخاطبات الداخلية والخارجية، وكيفية الاستفادة من التقارير ومؤشرات الأداء التي توفرها المنظومة للمتابعة والرقابة لتحسين الأداء، وأهمية حوافظ التوريد (37) والإيصالات المميكنة (33) فى ظل الشمول المالى، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ولجنة متابعة أعمال المراكز التكنولوجية.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على أهمية تدريب مقدمي خدمات المواطنين وتنمية المهارات الفنية والشخصية لديهم، وذلك لضمان تقديم خدمات ذات جودة ودقة عالية تليق بالمواطنين، بجانب تطوير منظومة سير الأعمال للتأكد من إنجاز الإجراءات بأسرع وقت دون وجود أخطاء.