تكافؤ الفرص وأيادى مصر بالأقصر تشاركان فى الاحتفال باليوم العالمى للسياحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، بقيادة الدكتور صابرين عبد الجليل عميد الكلية، حلقة نقاشية عن اليوم العالمي للسياحة داخل كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وذلك بمشاركة كل من وحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا أحمد عثمان، ومنصة أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نجوى على، وكلية الفنون الجميلة بالأقصر بقيادة الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والمجلس القومى للمرأة.

وتضمنت الحلقة النقاشية الحديث عن مشكلات السياحة في مصر بشكل عام والسياحة في محافظة الأقصر بشكل خاص، والتي سوف تسعى المنظمات المسؤولة لوضع حلول لمواجهتها، وعلى هامش تلك الفعاليات تم إفتتاح معرض للمشغولات اليدوية والحرف التراثية والتى قامت بتنفيذها منصة أيادي مصر ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، حيث حضر الحفل الدكتور إبراهيم رمضان رئيس هيئة تنمية الصعيد، وثناء عبده العريان مدير قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، والدكتور قرشى سعد عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، وسمية رزيقي عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق، والدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر والطلاب والمعيدين بالجامعة والمرشدين السياحيين.

وتم تنظيم فعاليات الحلقة النقاشية عن اليوم العالمى للسياحة داخل كلية السياحة والفنادق بالأقصر، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة هدى المغربى سكرتير عام المحافظة، وإشراف الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، حيث شارك في تلك الحلقة محاضراً كل من الدكتور فكري حسن عالم المصريات ومدير برنامج التراث بالجامعة الفرنسية بالقاهرة، والدكتورة صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، ومحمد عثمان الخبير السياحي ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، والدكتور حسن رفعت عضو هيئة تدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الاقصر.