جولة لمحافظ الأقصر لمتابعة معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة فى قرى مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال جولة فى مركز ومدينة أرمنت، المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر بالقرى والنجوع، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز الجارية بالقرى والنجوع فى إسنا وأرمنت.

واستمع المحافظ خلال جولته بأرمنت، إلى عدد من مطالب وشكاوى الأهالى، موجهاً رئيس المدينة بضرورة سرعة إيجاد أنسب الحلول لشكاوى المواطنين، كما توجه محافظ الأقصر لمقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة أرمنت حيث تابع سير أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة ، ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل مدينة أرمنت، مؤكدا على مواصلة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل تذليل أي عقبات قد تعرقل نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء كافة المشروعات.

كما تابع محافظ الأقصر سير أعمال وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء مشدداً على التنسيق بين كافة الجهات المعنية للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والتصالح، وذلك بحضور على عثمان نائب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسؤلى الإدارة الهندسية والاملاك والمراكز التكنولوجية، كما وجه محافظ الأقصر بمتابعة حالة المعدات التابعة لمجلس مدينة أرمنت وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، حيث شارك فى جولة محافظ الأقصر بمركز ومدينة أرمنت، كل من العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر وعدد من القيادات التنفيذية.