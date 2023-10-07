تنفس بسهولة.. 5 مشروبات لتعزيز تنفسك أثناء التغيرات الموسمية

كتبت إيناس البنا

مع تغير الفصول، يجد الكثير منا أن صحة الجهاز التنفسي تواجه تحديات بسبب الحساسية والتغيرات البيئية، ومع ذلك، توفر المواد الطبيعة الكثير من العلاجات، بعضها قريب من مطبخك.

خلال التغيرات الموسمية، يعد البقاء رطبًا أمرًا أساسيًا للحفاظ على وظيفة الجهاز التنفسي المثلى، هذه المشروبات الطبيعية لا تبقيك رطبًا فحسب، بل توفر أيضًا فوائد إضافية لجهازك التنفسي. قم بدمج هذه المشروبات في روتينك اليومي، وتنفس بسهولة خلال كل تغيير موسمي.

مشروبات لتعزيز التنفس

فيما يلي حسب موقع " onlymyhealth" بعض المشروبات المنشطة التي يمكن أن تساعد في تحسين تنفسك خلال هذه الفترات الانتقالية:

1. شاي الزنجبيل



الزنجبيل مزيل طبيعي للاحتقان ومضاد للهستامين، مما يجعل شاي الزنجبيل سلاحًا قويًا ضد مشاكل الجهاز التنفسي، يمكن لخصائصه الدافئة أن تهدئ حلقك وتفتح مجاري الهواء، مما يجعل التنفس أسهل.

2. العسل وماء الليمون

هذا الخليط لا يعزز جهاز المناعة لديك فحسب، بل يساعد أيضًا في تهدئة الحلق المتهيج، خصائص العسل المضادة للميكروبات جنبًا إلى جنب مع فيتامين C الموجود في الليمون تخلق مزيجًا مهدئًا يعزز التنفس الواضح.

3. شاي النعناع

يعمل شاي النعناع كمرخي طبيعي للعضلات، وخاصةً عضلات الجهاز التنفسي، يمكن أن يساعد في إزالة المخاط وفتح الممرات الأنفية، مما يسهل التنفس.

4. حليب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، عند دمجه مع الحليب الدافئ، فإنه يخلق مشروبًا مريحًا يمكن أن يقلل الالتهاب في الجهاز التنفسي، مما يسهل التنفس بشكل أفضل.

5. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف الرئة، كما أنه يحتوي على مركبات طبيعية يمكن أن تساعد في مكافحة الحساسية وتعزيز صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.