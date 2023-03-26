لصحة الرئة.. إليك أفضل 6 أطعمة لتعزيز الجهاز التنفسى أبرزها السبانخ والثوم

كتبت ميرفت رشاد

أطعمة ستعزز صحة رئتيك: 1. السبانخ يحتوي السبانخ أيضًا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تعد السبانخ مصدرًا ممتازًا لفيتامين ج ، الذي يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الرئة. نظرًا لأن الهواء الذي نتنفسه يصبح ملوثًا بشكل متزايد ، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ خطوات لحماية صحة الجهاز التنفسي لدينا، إحدى الطرق الفعالة للقيام بذلك هي إضافة المزيد من الأطعمة الخارقة إلى وجباتنا الغذائية، هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز وظائف الرئة وتساعد على منع أمراض الجهاز التنفسي، وإليك أفضل الأطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز صحة رئتيك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".يحتوي السبانخ أيضًا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تعد السبانخ مصدرًا ممتازًا لفيتامين ج ، الذي يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الرئة.



2. البروكلي البروكلي هو نبات من الفصيلة الصليبية يحتوي على مستويات عالية من فيتامين ج وحمض الفوليك والمركبات المضادة للالتهابات،قد يساعد تناول البروكلي في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.



3. التوت التوت مليء بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية الرئتين من الآثار الضارة للتلوث بالأشعة تحت الحمراء والسموم البيئية الأخرى قد يساعد تناول التوت على أساس منتظم في تحسين وظائف الرئة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.



4. الثوم يحتوي الثوم على العديد من المركبات التي يمكن أن تعزز وظيفة المناعة وتقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الجهاز التنفسي. قد يساعد تناول الثوم بانتظام في تقليل مخاطر التهابات الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.



5.الكركم الكركم هو نوع من التوابل يحتوي على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين. قد يساعد تناول الكركم في تقليل الالتهاب في الرئتين وتحسين وظائف الرئة.



6. الزنجبيل الزنجبيل هو نوع آخر من التوابل التي تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات. قد يساعد شرب شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى وجباتك في تقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي وتحسين وظائف الرئة.



بعض النصائح لتحسين صحة الرئة: يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة، إذا كنت مدخنًا ، فإن الإقلاع عن التدخين هو أهم خطوة يمكنك اتخاذها لحماية صحة رئتيك. يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة في تحسين وظائف الرئة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. اهدف إلى ممارسة التمارين المعتدلة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل ، مثل المشي السريع ، معظم أيام الأسبوع.

تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في أوقات ارتفاع تلوث الهواء ، واستثمر في جهاز لتنقية الهواء لمنزلك لتقليل التعرض للملوثات الداخلية.

اغسل يديك بانتظام وتجنب لمس وجهك لتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

من خلال دمج المزيد من الأطعمة الخارقة في نظامك الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام واتخاذ خطوات لتقليل تعرضك لتلوث الهواء والسموم البيئية الأخرى ، يمكنك المساعدة في حماية صحة رئتيك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.