ضبط 3 أشخاص لسرقتهم مواطنا بالإكراه فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته وسرقتهما كرهاً عنهما حال تواجدهما بمسكنهما بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص بالمعاش "مُصاب بجرح بالرأس" وزوجته ، مقيمان بدائرة المركز) بأنه حال تواجدهما بالفيلا سكنهما الكائنة بدائرة المركز بمفردهما فوجئا بــ 3 مجهولين مُلثمين بالدلوف للفيلا عن طريق تسلق السور الخارجى وتعدوا عليه بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته وإيثاقه وزوجته بأفيز بلاستيكى، واستولوا على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول - لاب توب – مشغولات ذهبية) ولاذوا بالهرب.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق وعاملان ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (فرد محلى وطلقات نارية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.