اليوم السابع
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حملات لرفع تراكمات القمامة بقرى منوف للحفاظ على المنظر الجمالى بالمنوفية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:00 ص
حملات لرفع تراكمات القمامة بقرى منوف للحفاظ على المنظر الجمالى بالمنوفية رفع القمامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن شن حملات اليوم الجمعة بعدد من قرى الوحدات المحلية لمركز منوف وذلك لرفع تراكمات القمامة وتسوية الشوارع بالجيلدر .
 
وأضاف رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرى التى ستتم بها الحملات بالواحدات المحلية بزاوية رزين، برهيم ، جزى، منشأة سلطان وذلك للحفاظ على المنظر الجمالى للقرى.
 
وأكد أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد منذ الثامنة صباحا فى أماكن العمل بالقرى تحت إشراف المهندس محمد العربى نائب رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية.
 
 
 
 

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